Fabio Fognini positivo al coronavirus. Forfait nel torneo di Sardegna

Fabio Fognini è risultato positivo al coronavirus nel test effettuato nella giornata di oggi.

L’ATP non divulga i nomi dei giocatori, come fatto ieri con Querrey, ma comunica solo i casi di positività.

Fognini ha accusato nelle ultime ore un po’ di tosse.

L’azzurro ha dovuto dare forfait nel torneo ATP 250 di Sardegna è al suo posto è entrato Danilo Petrovic che sfiderà direttamente al secondo turno Carbelles Baena.

Ora potrebbe dare forfait anche Lorenzo Musetti che ha giocato ieri per diverse ore il doppio in coppia con Fabio (sconfitti al supertiebreak per 15-13 dopo aver mancato 10 palle match).