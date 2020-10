ATP Sardegna: Le dichiarazioni degli azzurri e il programma di domani. Cecchinato “Vincere con match point contro è sempre bello”

Marco Cecchinato : “Vincere con match-point contro è sempre bello. Avevo giocato bene anche nel primo set ma dal secondo ho cominciato a rispondere molto meglio: nel tie-break non ho mollato e nel terzo set ho continuato a spingere. E’ stato bello ricominciare a lavorare con Massimo Sartori e non credo che sia un caso se sto vincendo tante partite di livello, tanti match combattuti. Mi è tornata la voglia di lottare”.

Lorenzo Sonego : “Sono molto soddisfatto: ho giocato un ottimo primo set. Nel secondo lui è stato bravo a non mollare: sono contento per il tie-break dove serviva mettere la prima e l’ho fatto. Dopo Parigi sto vivendo un grande periodo di fiducia: oggi contro un giocatore giovane ma di grandissimo talento la vittoria non era affatto scontata. Il ranking non mi interessa: mi piace giocare le partite, stare in campo e lottare. Se gioco bene, con l’attitudine giusta, e continuo a migliorare la classifica verrà di conseguenza. Tra giovani e giovanissimi azzurri si sta insieme e si impara tanto”.

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Salvatore Caruso vs Yannick Hanfmann

2. [5] Lorenzo Sonego vs Jiri Vesely (non prima ore: 11:30)

3. [1] Fabio Fognini vs Roberto Carballes Baena

4. Laslo Djere OR [Q] Sumit Nagal vs [2] Dusan Lajovic (non prima ore: 15:00)

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Corentin Moutet vs Frances Tiafoe

2. Federico Delbonis vs [6] Pablo Andujar

COURT 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sander Arends / David Pel

2. [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

3. Marcelo Arevalo / Jonny O’Mara vs [2] John Peers / Michael Venus

4. Artem Sitak / Igor Zelenay vs [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald