Pauline Parmentier dice addio al tennis: “E’ il momento giusto per ritirarmi”

Quella contro Veronika Kudermetova al primo turno del Roland Garros è stata l’ultima partita nel circuito professionistico per la trentaquattrenne francese Pauline Parmentier, che ha deciso di appendere la racchetta al chiodo con qualche mese d’anticipo rispetto a quanto aveva previsto in precedenza. La nativa di Cucq, infatti, aveva espresso il desiderio di interrompere la sua carriera da “Pro” al termine del 2020, ma qualcosa è cambiato nella mente dell’ex numero 40 WTA che ha deciso di dire addio al tennis nel torneo di casa, nel quale si è spinta al massimo fino al quarto turno nel 2014 (miglior risultato a livello Slam): “Sono felice di poter cominciare una nuova vita, sono sicura di aver scelto il momento giusto per smettere di giocare. Il lockdown mi ha permesso di capire che il ritiro sarebbe stata la decisione migliore perché i tanti viaggi e le settimane trascorse interamente negli hotel in giro per il mondo stavano diventando un peso. Ho giocato gli ultimi tornei con una decisione ben chiara in testa, ma resterò per sempre legata a questo sport e sicuramente ne sentirò la mancanza“.

Parmentier, che ha conquistato 14 titoli in singolare (4 a livello WTA e ben dieci nel circuito ITF), è stata tra le principali protagoniste della cavalcata che ha portato la Francia a conquistare la Fed Cup nello scorso novembre in Australia: “Il successo in Fed Cup rientra tra i momenti più belli della mia vita da giocatrice perché ho sempre sognato di conquistare un trofeo con la maglia della mia Nazionale“, ha commentato.