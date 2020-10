Musetti, quel rovescio che “ti cambia la vita” (di Marco Mazzoni)

Il campo in terra del Forte Village è pesante, si è da poco ripreso a giocare nel secondo set dopo uno scroscio di pioggia. Sotto 4-5, Musetti risponde per strappare il servizio a Pablo Cuevas, e allungare il secondo set. Dopo un primo scambio con un errore, ora Lorenzo comanda, con coraggio e sicurezza. Spinge col diritto, incanta col rovescio. Come quello sul 15-30, un lungo linea potentissimo in contro piede che lo porta da difesa al comando nello scambio. E che dire di quello meraviglioso sul 15-40: nessun timore, Lorenzo va a prendersi di forza il break con un’accelerazione micidiale da sinistra, un colpo stretto a tutto a braccio che sorprende il rivale, lo lascia fermo a testa bassa. La palla è colpita piena, con una leggera rotazione di controllo, esce velocissima dalle corde dell’azzurro con una traiettoria incrociata troppo precisa e potente per esser ribattuta. Ma il rovescio da cineteca è quello che ha chiuso il primo set. Tiebreak, Musetti si gioca un altro set point. Lo scambio è duro, tanto che Lorenzo praticamente “esce” dalla visuale (non ottimale…) della telecamera. Cuevas lo butta a sinistra con una palla cross insidiosa. Giocherà un back lungo per riprendere il centro del campo Musetti? No. Entra a tutto braccio col rovescio lungo linea. Si avverte un suono sordo, pieno, rotondo, una frustata micidiale. La palla vola retta lungo la linea laterale, flirta con la riga e lascia immobile il rivale, annichilito mentre osserva la traiettoria impossibile e bellissima di Lorenzo. Non è solo il punto che vale il set point. Non è solo un’esecuzione balisticamente notevole, degno di un Wawrinka “doc” per potenza e precisione. È la fotografia di come il nostro talentuoso Lorenzo Musetti stia crescendo, stia consolidando match dopo match esperienze importantissime.

Un colpo del genere – come quelli prima descritti sul finale del secondo set – devi saperli giocare. E lui ne è capacissimo… Ma c’è molto di più. Avere la lucidità, coraggio e tensione per giocare accelerazioni vincenti del genere nei momenti chiave della partita è segno evidente di crescita sportiva ed umana. È segno che hai qualità, testa e fisico. Scacco Matto.

La crescita di un giovane nel tennis non è mai un percorso retto, o accade così di rado da essere, in quel caso, epocale. Un giovane cresce percorrendo delle scale ripide, vivendo in campo e soprattutto in partita situazioni ed emozioni che gli consentono di trovare fiducia nei propri mezzi, la consapevolezza di giocare sotto tensione “il colpo”, la soluzione ideale, di prendersi rischi e responsabilità. Solo vivendo queste situazioni, affrontandole, sbagliando e provandoci si può salire la scala, crescere e migliorare. C’è bisogno di tempo. C’è chi ci riesce, chi si ferma, chi cade.

Musetti dopo l’esperienza incredibile degli Internazionali lo scorso settembre, sta correndo su quelle scale. Sta incantando con un livello di gioco altissimo Sta dando ampie conferme di qualità, di sostanza, di progressi importanti. Non è solo la vittoria di oggi contro un “cagnaccio” espertissimo come Cuevas. Ha sbagliato, è calato, è andato sotto nel secondo, ma è rimasto lì ed ha approfittato della pausa per tornare in campo ancor più convinto e deciso.

“Cosa è successo? Ho perso i capelli, le vittorie mi hanno fatto tagliare i capelli…”. Ironia e tanta consapevolezza subito dopo il successo ai microfoni di Supertennis. “La vittoria è frutto del grande lavoro fatto nelle settimane scorse”. Lavoro. Qualità. Consapevolezza. E quando hai quel rovescio “wawrinkiano”, che lungo linea spacca le gambe ai rivali e cross diventa imprendibile, beh, è proprio un bell’andare...

Continua così Lorenzo, continua a crescere e crederci. Ci farà tanto “incaxxare” il nostro Musetti, perché la scala da salire è ancora bella lunga e ripida, e arriveranno anche brutte sconfitte da digerire. Ma come oggi e sempre di più, Musetti ci farà anche tanto, tantissimo divertire.

Marco Mazzoni