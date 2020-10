Sam Querrey risulta positivo al Covid-19 e viene cancellato dal torneo di San Pietroburgo

Il tennista americano Sam Querrey è fuori dall’ATP 500 di San Pietroburgo dopo essere risultato positivo al covid-19.

L’ATP Tour ha rilasciato una dichiarazione in cui non rivela il nome del tennista infetto, ma conferma l’esistenza di un caso positivo:

“Dopo un caso positivo di covid-19 in data 11 ottobre nel torneo ATP 500 di San Pietroburgo, un giocatore è stato cancellato dal torneo. Le autorità sanitarie pubbliche e il team medico dell’ATP continueranno a monitorare il caso e il giocatore di tennis in questione, che è stato isolato ed è asintomatico. Le persone che sono state in contatto con il tennista saranno identificate e avvertite”, dichiara l’ATP.

Sam Querrey è già stato rimosso dal tabellone principale questa mattina e sarà sostituito dal serbo Viktor Troicki, lucky loser, che affronterà Denis Shapovalov.