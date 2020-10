ATP San Pietroburgo: Jannik Sinner dà forfait

Jannik Sinner si è cancellato questa mattina dal torneo ATP 250 di San Pietroburgo.

L’azzurro quindi, pare per un problema allo stomaco, non sarà al via nel torneo russo dove avrebbe dovuto sfidare l’americano Opelka. Al suo posto ci sarà un qualificato o lucky loser.

MD

(1) Medvedev, Daniil vs Gasquet, Richard

Qualifier vs Opelka, Reilly

(WC) Safiullin, Roman vs Qualifier

Lopez, Feliciano vs (7) Coric, Borna

(4) Khachanov, Karen vs Duckworth, James

Sandgren, Tennys vs (WC) Karatsev, Aslan

Bublik, Alexander vs (PR) McDonald, Mackenzie

Qualifier vs (6) Raonic, Milos

(8) Fritz, Taylor vs Norrie, Cameron

Kukushkin, Mikhail vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs Humbert, Ugo

Pospisil, Vasek vs (3) Rublev, Andrey

(5) Wawrinka, Stan vs Evans, Daniel

(WC) Donskoy, Evgeny vs Gerasimov, Egor

Mannarino, Adrian vs Qualifier

Querrey, Sam vs (2) Shapovalov, Denis