Roland Garros: Iga Swiatek vince il primo titolo in carriera ed è uno Slam

Primo successo in carriera

Iga Swiatek (WTA 53) ha vinto il suo primo torneo della carriera e lo ha fatto in un appuntamento del Grand Slam imponendosi in finale al Roland Garros per 6-4 6-1 su Sofia Kenin (6).

La 19enne polacca ha fatto valere le sue qualità contro la 21enne statunitense, nel secondo set diminuita da problemi fisici. La ragazza dell’Est finora in carriera aveva raggiunto una sola finale sul circuito, quella di Lugano del 2019 persa poi contro la slovena Polona Hercog.

La Swiatek, prima polacca in assoluto ad imporsi in un torneo maggiore, durante tutte le due settimane a Parigi ha dominato le avversarie meritandosi il successo finale.

Solo 28 game concessi alle avversarie in sette partite e nessun set perso.