ATP Colonia: Il Main Draw. Alexander Zverev n.1 del seeding

ATP Cologne 1 250 | Indoor | e325.610

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Verdasco, Fernando vs (WC) Murray, Andy

Edmund, Kyle vs Qualifier

Johnson, Steve vs (5) Krajinovic, Filip

(4) Paire, Benoit vs Bye

Thompson, Jordan vs Novak, Dennis

Qualifier vs Davidovich Fokina, Alejandro

Berankis, Ricardas vs (8) Cilic, Marin

(7) Struff, Jan-Lennard vs Ymer, Mikael

Albot, Radu vs Herbert, Pierre-Hugues

(WC) Altmaier, Daniel vs Qualifier

Bye vs (3) Auger-Aliassime, Felix

(6) Hurkacz, Hubert vs Qualifier

Millman, John vs (WC) Zverev, Mischa

Simon, Gilles vs Fucsovics, Marton

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto