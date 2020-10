Roland Garros: Iga Swiatek non si ferma più, la polacca centra la prima finale a livello Slam

Continua il sogno di Iga Swiatek al Roland Garros. La giovane tennista polacca, numero 54 della classifica WTA prima dell’inizio di questo torneo ma già certa di fare il suo ingresso in Top-30 a partire da lunedì prossimo (sarà almeno n.24, in caso di vittoria entrerebbe invece nelle prime venti del mondo), si è sbarazzata in appena un’ora e dieci minuti di gioco di un’altra outsider, la qualificata argentina Nadia Podoroska, col punteggio di 6-2 6-1.

Ad appena diciannove anni, Swiatek eguaglia il record di Agnieszka Radwanska (finalista a Wimbledon nel 2012) diventando la seconda giocatrice proveniente dalla Polonia a raggiungere l’ultimo atto in un torneo dello Slam. Sei vittorie senza perdere alcun set (ha ceduto solo venticinque giochi in tutto il torneo), fino a questo momento, per una delle maggiori promesse del tennis mondiale, che tornerà in campo sabato contro la vincente di Kenin-Kvitova.

IL PERCORSO DI SWIATEK

R1 – 6-1 6-2 vs Vondrousova

R2 – 6-1 6-4 vs Su-Wei Hsieh

R3 – 6-3 6-2 vs Eugenie Bouchard

R4 – 6-1 6-2 vs Simona Halep

QF – 6-3 6-1 vs Martina Trevisan

SF – 6-2 6-1 vs Nadia Podoroska