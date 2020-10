Patrick Mouratoglou parla di Jannik Sinner: “Sinner sarà pericoloso per tutti. Penso chei suoi colleghi tennisti lo temano perché sanno quanto sia bravo”

Patrick Mouratoglou, allenatore di Serena Williams è rimasto impressionato dal livello di gioco espresso da Jannik Sinner.

“Tutti i migliori giocatori sono uomini alti e magri, sono leggeri e si muovono molto velocemente, anche tecnicamente e sotto l’aspetto mentale il giovane possiede delle capacità all’altezza dei campioni. È un grande combattente, non teme nessuno, si fida molto di se stesso, crede in se stesso”.

“Sinner sarà pericoloso per tutti. Penso chei suoi colleghi tennisti lo temano perché sanno quanto sia bravo.

È una grande pressione per loro giocare contro di lui perché non vogliono che li batta. Perché sanno quanto sarà pericoloso in futuro. Pensano: Wow, dobbiamo dimostrargli che siamo ancora migliori di lui.’ Questa pressione extra non è facile da gestire”.