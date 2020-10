Danielle Collins e il rapporto di collaborazione con Nicolas Almagro

Nicolas Almagro, ex top 10, debutta a Parigi come allenatore circa un anno dopo il ritiro ufficiale dalle competizioni. Lo spagnolo segue Danielle Collins nella capitale francese e questa partnership ha sorpreso molti, ma è stata chiarita dall’ex semifinalista degli Australian Open.

“Ho cambiato allenatore all’inizio del 2020, ma le cose non sono andate bene. Poi ho chiesto aiuto all’Accademia di Patrick Mouratoglou e mi hanno messo in contatto con Nico Almagro. È stato incredibile poter contare su qualcuno che ha avuto una carriera di successo come la sua. Lui sa cosa sto passando. Sa cosa significa vivere la vita quotidiana di un tennista. Avere qualcuno dalla mia parte che è stato nella top 10 è molto importante”.