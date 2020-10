Fabbiano: “Mi fermo per ricaricare le batterie”

Mentre la pattuglia degli azzurri sta disputando un Roland Garros “storico”, uno dei nostri migliori tennisti ha scelto una strada diversa. Thomas Fabbiano non è volato a Parigi, e tanto meno in America per la ripartenza del tour dopo il disastroso blocco imposto dalla pandemia. Ha deciso di fermarsi, di riorganizzare la propria vita e ritrovare le giuste motivazioni per ripartire ancor più forte nel 2021. E’ stato lui stesso a parlarne nel corso di un evento organizzato dal suo sponsor Le Coq Sportif presso un noto club milanese.

“Ho deciso di fermarmi due mesi per ricaricare le batterie, sentivo il bisogno di rimettere un po’ le cose in chiaro nella mia vita, soprattutto tennistica. Dopo aver parlato con il mio team e la mia famiglia, sono arrivato a questa decisione” ha dichiarato Fabbiano. “Sto avendo un po’ di difficoltà al rientro dopo il lockdown, mi sono allenato due mesi abbastanza duramente, ho fatto qualche piccola competizione ma non mi sentivo in grado di competere, quindi ho scelto di fermarmi per il momento. Sono felice della scelta fatta, pian piano sto ritrovando la fiducia e la determinazione per allenarmi e ritornare ad essere competitivo a gennaio 2021, riprendere quel percorso che mi ha dato così tante soddisfazioni nella mia carriera. Mi sto dedicando al lavoro in palestra, e a novembre ricomincerò col tennis. Il programma è fare due mesi di allenamento intenso sui campi e farmi trovare pronto a gennaio. Mi piace quello che faccio, non mi pesa correre alle 6 di mattina, allenarmi sotto la pioggia, è una trasformazione. Faccio per fortuna quel che mi piace, lo faccio con la convinzione di poter ottenere in futuro risultati sempre migliori. Se mi sento cambiato? Sì dal momento in cui ho fatto questa scelta di fermarmi, credo sia quella giusta per trovare motivazioni sempre più forti, con la speranza di tornare in campo l’anno prossimo con una marcia in più”.

Thomas si è quindi soffermato sul bellissimo stato di forma del tennis maschile azzurro: “E’ un momento storico, siamo veramente in tanti nei primi 200, e allargando il bacino, tantissimi nei primi 1000. Ci sono delle punte altissime, a partire da Fognini e Berrettini, per arrivare ai giovanissimi Sinner e Musetti. Questo movimento è bellissimo, ci stiamo trascinando l’uno con l’altro per farci trovare pronti affrontando il resto del mondo in campo”.

Ultime parole sul Roland Garros, a cui non sta partecipando, ed in cui gli italiani stanno facendo benissimo: “Non è facile fare un pronistico, è un momento complicato per il tennis, tutti hanno poche partite nelle gambe. Siamo arrivati ad ottobre con solo 5-6 tornei giocati, quindi non è facile capire chi sta bene e chi meno. Berrettini è sempre una garanzia, i suoi miglioramenti sono evidenti, li vedi ogni mese. Il favorito? Sempre Nadal! Negli ultimi 15 anni il trofeo lo ha alzato quasi sempre lui, non riesco a pensare ad un altro nome per il vincitore”.

Marco Mazzoni