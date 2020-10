Zverev: “La bolla di Parigi? A New York era tutt’altra cosa, impressionante, qua no”

Sasha Zverev dopo il sofferto successo su Herbert ha parlato della differenza tra la “bolla” di New York allo scorso US Open e quella allestita a Parigi per il torneo in corso. Secondo il tedesco, non ci sono paragoni: quella newyorkese era di tutt’altro livello.

“Non si possono comparare le due “bolle”, semplicemente non si può” ha affermato Zverev. “Credo che a New York, essendo il primo torneo dopo la pandemia, hanno voluto impressionarci. Volevano fare qualcosa di incredibile, e ci sono riusciti. Nonostante non fossimo in un hotel a cinque stelle, hanno fatto qualcosa di pazzesco: la lobby, la sala giochi, il simulatore di golf, il mini-golf, il basket, la zona di intrattenimento, la zona in esterno con molti schermi e tutti i posti di ristorazione ambulanti con varie cucine… sembrava una sorta di super camping extra lusso, enorme, fatto solo per noi tennisti”.

Continua Sasha sulle differenze a Roland Garros: “Quello che hanno realizzato con gli allestimenti è stato unico, spettacolare. Qua a Parigi non è poi cambiato molto rispetto a un torneo normale, salvo il fatto che c’è meno gente. C’è una zona giocatori, ma non abbiamo assolutamente lo stesso intrattenimento allestito per noi a New York. L’hotel poi non è una vera “bolla”, ho ospiti nella stanza accanto che stanno andando a Parigi per visitare la città come turisti. Non si può paragonare le due situazioni, New York e Parigi. Negli States hanno fatto un lavoro incredibile, qua non tanto, però gli allestimenti restano buoni di per sé. Alla fine dei conti, anche a Roland Garros stanno facendo un grande sforzo perché si possa disputare questo Slam. Ci sono altri tornei che non hanno avuto spettatori, che non hanno potuto disporre di molto denaro, e che sono stati cancellati. Qua hanno fatto un grandissimo sforzo, fuori dal comune, per assicurarsi che si potesse svolgere in sicurezza un torneo così grande e importante”.

Zverev quindi in fondo apprezza gli sforzi della FFT: “Essere qua per noi è come un viaggio di lavoro. Stiamo giocando un Grand Slam, è il massimo nel nostro lavoro, non siamo venuti qua per spassarcela con le proposte di svago… Alla fine ci impegnammo in campo, si lavora tanto, e tutto va bene finché si vince. E’ vero, fuori dai match non abbiamo granché per intrattenerci, come a New York, ma pazienza, adesso l’importante è poter competere e dobbiamo essere grati per poterlo fare”.

Sulla sua grande resistenza e successo al quinto set (vanta un record di 6-0 al set decisivo a Roland Garros, e un eccellente 7-1 dal 2018 con la sola sconfitta a US Open 2020), ha affermato: “Beh, ho perso il quinto il set più importante purtroppo a US Open… ma in generale mi sento molto bene sul piano atletico. Ho trovato grande fiducia sulla lunga distanza grazie all’ottimo lavoro svolto fuori dal campo. In palestra, nelle sessioni di preparazione prima della stagione e prima delle ripresa in estate, ho lavorato davvero duramente, e i risultati si vedono. Non è necessario riuscire ad alzare 170 kg col bilanciere da fermo, o fare sessioni con 150 kg alle gambe da seduto, per giocare match di tre set, affronti questi sforzi per prepararti a partite degli Slam, lunghe anche cinque set, per i grandi momenti. Lavorare molto bene fuori dal campo è importantissimo per poi rendere al meglio in torneo”.

Anche in questo Slam (come a NY) Zverev non partiva nel lotto dei “grandi” favoriti. Certamente il tedesco è cresciuto molto, e anche se nelle sue partite continua a vivere dei netti cali di intensità resta uno dei giocatori canditati per andare avanti nel torneo. Domani se la vedrà con Cecchinato, un match tutto da seguire.

Marco Mazzoni