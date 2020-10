Challenger Split: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Alessandro Giannessi ai quarti di finale (Video)

Challenger Split CH | Terra | e44.820 – Quarti di Finale

QF: (1)Pedro Sousa (POR) vs (SE)Tomas Martin Etcheverry (ARG)QF: Francisco Cerundolo (ARG) vs (PR)Maximilian Marterer (GER)QF: Alessandro Giannessi (ITA vs vinc. (WC)Borna Gojo (CRO) o (7)Botic Van De Zandschulp (NED)

Challenger Split CH | Terra | e44.820 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Frederico Ferreira Silva vs [2] Jozef Kovalik



CH Split Frederico Ferreira Silva Frederico Ferreira Silva 6 2 5 Jozef Kovalik [2] Jozef Kovalik [2] 2 6 7 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Kovalik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 J. Kovalik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 F. Ferreira Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

2. [6] Martin Klizan vs [WC] Duje Ajdukovic



CH Split Martin Klizan [6] Martin Klizan [6] 0 4 Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 6 6 Vincitore: D. AJDUKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Klizan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Ajdukovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Klizan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Ajdukovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-3 → 0-4 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Klizan 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [WC] Borna Gojo vs [7] Botic Van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

Stella Artois Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Bradley Klahn vs Alessandro Giannessi



CH Split Bradley Klahn [3] • Bradley Klahn [3] 0 6 0 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 0 7 3 Vincitore: A. GIANNESSI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Klahn 0-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 B. Klahn 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Klahn 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Giannessi 0-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Malek Jaziri / Pedro Sousa vs [2] Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela



CH Split Malek Jaziri / Pedro Sousa Malek Jaziri / Pedro Sousa 3 2 Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela [2] Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela [2] 6 6 Vincitori: MARTINEZ / REYES-VARELA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Jaziri / Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Jaziri / Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-2 → 1-3 M. Jaziri / Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 M. Jaziri / Sousa 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Jaziri / Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Jaziri / Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Jaziri / Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Jaziri / Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Andre Goransson / Hunter Reese vs Bradley Klahn / Peter Polansky (non prima ore: 14:00)



CH Split Andre Goransson / Hunter Reese [1] Andre Goransson / Hunter Reese [1] 0 0 Bradley Klahn / Peter Polansky • Bradley Klahn / Peter Polansky 0 0 Vincitori: GORANSSON / REESE per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Klahn / Polansky 0-0

OTP Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Orlando Luz / Rafael Matos vs Robert Galloway / Hans Hach Verdugo



CH Split Orlando Luz / Rafael Matos [4] Orlando Luz / Rafael Matos [4] 6 6 Robert Galloway / Hans Hach Verdugo Robert Galloway / Hans Hach Verdugo 4 0 Vincitori: LUZ / MATOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 O. Luz / Matos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-0 → 6-0 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Galloway / Hach Verdugo 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Galloway / Hach Verdugo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. Tomislav Brkic / Viktor Troicki vs [3] Treat Huey / Nathaniel Lammons