Roland Garros: Martina Trevisan firma l’impresa. Terzo turno per lei

Martina Trevisan firma l’impresa di giornata qualificandosi per la prima volta in carriera in un terzo turno di un torneo del Grand Slam.

La giocatrice toscana, n.159 del ranking, promossa dalle qualificazioni, ha sconfitto con la “baby” statunitense Cori Gauff, 16 anni, n.51 del ranking, che ha eliminato all’esordio la britannica Johanna Konta, n.13 WTA con il risultato di 46 62 75 dopo una battaglia di 2 ore e 24 minuti di partita.

Al terzo turno Martina Trevisan sfiderà Maria Sakkari classe 1995 e n.24 del mondo.

Nel terzo e decisivo set la Trevisan avanti per 5 a 3 dopo aver recuperato dal 2 a 3 e servizio per l’avversaria, proprio nel nono game quando ha servito per il match, dallo 0-40 annullava tre palle break e poi sul 40 pari arrivava un punto contestato.

La palla dell’americana sembrava fuori ma il Giudice di Sedia forse vedeva il segno sbagliato e dava direttamente il punto all’avversaria (forse andava ripetuto?!).

Martina nel punto successivo subiva il controbreak e l’americana pochi minuti dopo impattava sul 5 pari.

La Trevisan però reagiva subito e dopo aver vinto l’importante game di servizio sul 5 pari (ai vantaggi ma senza annullare palle break), piazzava il break nel gioco succesivo a 15, con la Gauff che sulla palla match commetteva un errore gratuiti di diritto, e portava a casa la partita per 7 a 5.

Match point Trevisan

Dio solo sa quanto meriti queste emozioni Martina #Trevisan. #RolandGarros pic.twitter.com/x0q80uPUAh — Simone Mori 茂 🇪🇺🇩🇪🇮🇹🇫🇷 (@SimoneMoriOff) September 30, 2020