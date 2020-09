Tramite una nota ufficiale, la Federazione Polacca di Tennis ha reso noto che l’incontro tra Polonia e Brasile, valido per i Play-Offs della Billie Jean King Cup by BNP Paribas (nuovo nome con cui viene chiamata la Fed Cup), si disputerà tra il 5 e il 6 febbraio 2021 sui campi in cemento indoor di Bytom. A causa dell’emergenza Coronavirus, l’incontro non si disputò nello scorso mese di aprile: chi la spunterà si garantirà il pass per le qualificazioni alle Finals in programma nel 2022.