Open Court: Roland Garros, tra palle e ambiente sarà davvero un torneo “diverso”? (di Marco Mazzoni)

Due giorni di torneo sono un po’ pochini per emettere delle sentenze su quel che ci dirà il tanto sofferto e discusso Roland Garros 2020, ma il primo riscontro dal campo permette di trarre delle indicazioni già interessanti, delle tendenze. Si è parlato e scritto moltissimo, già dai primi allenamenti on site, sulle condizioni ambientali: freddo, umidità, campi pesanti, palle pesantissime e chi più ne ha più ne metta. Una cosa è certa: in quest’annata così particolare, vivremo eventi sportivi altrettanto particolari. Diversi. Quel che conoscevamo potrebbe esser messo in discussione e la sorpresa aspettarci dietro l’angolo. Questo vale ancor più per Roland Garros, torneo che da sempre è molto influenzato dalle condizioni, dalla fattura dei campi in terra – assai più mutevoli del sintetico outdoor standardizzato degli ultimi anni – dal rendimento delle palle in relazione al clima.

Non abbiamo avuto il privilegio di colpire le tanto discusse palle Wilson adottate quest’anno a Parigi, a sostituire le “classiche” Babolat griffate RG; tutti però concordano sul fatto che siano pesanti, che si caricano molto presto di umidità e terra, che non vanno, che si fa una fatica enorme nel colpirle. Il tempo è al momento inclemente e le tendenze previste dai guru del meteo (per quanto spesso poco attendibili) parlano di molti giorni almeno perturbati, senza sole pieno a scaldare l’aria ed asciugare i campi.

L’influenza sul tennis in campo? Enorme. La palla è umida, pesante da spingere, con un controllo diverso. Una vera gatta da pelare per i tantissimi tennisti abituati a giocare molti mesi all’anno col sole, temperature più che miti, campi con un rimbalzo regolare e palle che si spingono di ritmo con facilità.

Ritmo. Questa è la parola su cui mi voglio soffermare in questo breve iniziale approfondimento del torneo. Vedremo cosa il campo ci racconterà cammin facendo, ma la sensazione è che siano proprio i tennisti di ritmo quelli più scombussolati dalle condizioni diverse di questo Roland Garros. Attenzione: non voglio dire “penalizzati” perché una delle abilità di un tennista deve essere quella di saper adattare il proprio gioco alle condizioni, alla diversità. Ormai si è standardizzato troppo il “modello di business” e questo ha provocato danni immani alla qualità del nostro amato tennis. Sfido chiunque a dire che i tennisti attuali siano bravi quanto quelli del passato ad adattarsi, perché per troppi mesi all’anno si gioca in condizioni di velocità della superficie e rimbalzo quasi omogeneo. Questo ha prodotto una serie infinita di tennisti assai simili, che amano governare lo scambio sul ritmo, cercando di soverchiare il rivale a furia di pallate in progressione. Niente di male, se non fosse che ce ne sono troppi di giocatori così, e senza il confronto di stile, lo spettacolo ne risente. Parlo di livello medio, perché i più forti sono per fortuna non tutti uguali, è proprio la differenza che li rende unici, e più forti della media.

Ad ogni modo, il punto è che una categoria intera di tennisti può andare in discreta difficoltà se le condizioni di palle-ambiente-campi resterà questa per l’intero torneo, o buona parte di esso. Il tennista di ritmo cerca l’anticipo, cerca di entrare nella palla cavalcando l’inerzia che riceve, e anticipando genera altrettanta velocità. I tempi di gioco tendono a ridursi, come le variazioni. Questo modello di gioco su campi lenti, pesanti e palle difficili di impattare sul ritmo va in crisi. Chi invece può essere avvantaggiato da simili condizioni? I tennisti molto potenti, che amano spingere a tutta la palla senza particolare anticipo, perché hanno la dinamite nel braccio e/o movimenti più ampi che necessitano di tempo per arrivare-aprire-impattare. Due esempi? Wawrinka e Isner. Due veri picchiatori, ma non così veloci, che sparano grandi bordate anche su palle senza peso, mettendoci la forza del braccio; due che non amano giocare sul ritmo perché non hanno nell’anticipo la qualità migliore. Non è un caso che l’anno del successo di Stan a Parigi il tempo non fosse stato dei migliori… ero presente la prima settimana, faceva un freddo cane, i campi erano lenti e le palle belle rosse, cariche di terra raccolta negli scambi. Che Wawrinka possa vincere il torneo? Difficile, non è più lo Stan di una volta, ma fossi un tennista in tabellone non ci vorrei giocare contro… Queste condizioni potrebbero anche favorire tennisti creativi, che amano toccare la palla, smorzare, attaccare col back (salta poco) e chiudere di volo, visto che fare passanti in questo contesto è più complesso. Purtroppo di attaccanti sul rosso praticamente non ce ne sono più… ma i tennisti con ottima mano possono sorprendere visto che hanno il potenziale per giocare più di un tipo di tennis, a seconda dell’avversario e del momento.

Questione spin. Si è scritto molto “Ma Nadal, sarà penalizzato”? La risposta è “nì”. È assai probabile che quel top micidiale che gli ha consegnato la dozzina di coppe dei Moschettieri terrorizzando i rivali con palle ingestibili per potenza e rotazione sarà quest’anno un po’ meno alto e meno complicato da ribattere. Ma Rafa è Rafa, è IL campione di Parigi. Nessuno ha la sua esperienza qua, nessuno è così bravo sulla terra. Pochissimi hanno la sua potenza e quasi nessuno la sua forza mentale. Per questo è e resta totalmente l’uomo da battere, ma può darsi che il miglior Thiem possa trarre un filo di vantaggio rispetto all’anno scorso. O che anche un Djokovic al 100% possa guadagnare qualcosa sulla diagonale “diritto Rafa – rovescio Novak”, visto che la palla salterà di meno. Allo stesso tempo, Djokovic farà più fatica a spingere e il suo anticipo sarà meno micidiale rispetto alle loro sfide sul cemento, dove Nadal ormai non vince più un set da “una vita”. Quella sarebbe la ipotetica finale, ma ci sono 7 partite da vincere da parte di entrambi per arrivarci, e soprattutto Thiem in semifinale sarà (nel caso in cui ci si arrivi) una sfida importante per El Rey.

In conclusione, è probabile che assisteremo ad un torneo interessante e movimentato. Nadal ha un ottimo tabellone, Thiem più tosto, Djokovic “in carrozza”. Oltre a loro tre, occhio ai giovani emergenti: se ci sarà con la testa la potenza di Shapovalov potrebbe sorprendere, come le variazioni di Tsitsipas (ma sul piano mentale Stefanos sembra attraversare una fase non facile). Zverev ha iniziato bene e dice che le condizioni gli piacciono. Chiudo azzardando un sogno: per eccellere su questi campi è premiata la potenza più del ritmo in progressione; bisogna sorprendere con smorzate e venire a prendersi il punto a rete; serve più forza che velocità; è importante un servizio pesante che ti metta in controllo, e si ha più tempo di gioco. …sembra l’identikit di Matteo Berrettini…

Marco Mazzoni