Roland Garros: Sorrisi per Sara Errani e Jasmine Paolini che approdano al secondo turno

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il secondo turno al Roland Garros.

La Errani, n.150 WTA, promossa dalle qualificazioni, ha sconfitto la portoricana Monica Puig, n.90 del ranking, che sulla terra francese per tre volte ha raggiunto il terzo turno (2013, 2016 e 2019) con il risultato di 62 61 in una partita che non è mai stata in discussione ed è durata 53 minuti.

Al secondo turno Sara sfiderà Kiki Bertens [5].

Jasmine Paolini, n.94 WTA, ha superato invece Aliona Bolsova, n.97 del ranking, che a Parigi vanta gli ottavi raggiunti lo scorso anno.

La Paolini nel primo set dopo aver messo a segno il break decisivo nel decimo gioco conquistando la frazione per 6 a 4, nel secondo set si è portata sul 5 a 0 e qui ha subito il parziale recupero dell’iberica che però si è arresa quando la Paolini ha servito per la seconda volta per il match sul 5 a 3, con l’azzurra che ha tenuto a 15 il turno di battuta e chiuso l’incontro per 6 a 3.

Jasmine al secondo turno affronterà Petra Kvitova attualmente al n.11 del mondo.

GS Roland Garros Aliona Bolsova Aliona Bolsova 4 3 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-5 → 2-5 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Aliona Bolsova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1