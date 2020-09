Roland Garros: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Esame superato per Marco Cecchinato e Stefano Travaglia. Out Andreas Seppi contro Sebastian Korda. In campo un altro azzurro oggi (LIVE)

Esame di spagnolo superato a pieni voti da Stefano Travaglia, n.73 ATP, che si è imposto 63 64 64, in due ore e 23 minuti, sul veterano Pablo Andujar, n.50 del ranking.

Travaglia ha messo a referto 32 vincenti contro 39 gratuiti, ha messo in campo il 58% di prime realizzando l’80% dei punti. Il 28enne di Ascoli Piceno, alla seconda presenza nel tabellone principale, ha firmato così la sua prima vittoria parigina: al secondo turno lo attende il giapponese Kei Nishikori.

Avanza Marco Cecchinato al secondo turno del Roland Garros.

Il siciliano, n.110 ATP, passato attraverso le qualificazioni, ha battuto al primo turno del tabellone principale per 76(9) 64 60, in due ore e 51 minuti, l’australiano Alex De Minaur, n.27 del ranking e 25 del seeding, che a Parigi non è mai andato oltre il secondo turno.

Due i momenti-chiave del match: il tie-break del primo parziale, che “Ceck” si è aggiudicato per 11 punti a 9 dopo aver annullato due set-point, ed il nono gioco della seconda frazione, dove il siciliano ha strappato la battuta all’aussie all’undicesima palla-break (dopo che De Minaur non aveva sfruttato a sua volta sei opportunità di assicurarsi il turno di servizio) in un game durato la bellezza di 46 punti!

Al secondo turno sfiderà il vincente del match del derby argentino tra Federico Delbonis e Juan Ignacio Londero.

Fuori all’esordio Andreas Seppi. Il 36enne di Caldaro, n.97 ATP, è stato sconfitto per 62 46 63 63, in due ore e 25 minuti, dallo statunitense Sebastian Korda, n.211 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

Per il 20enne “figlio d’arte” è la prima vittoria in un main draw Slam. Per il 36enne altoatesino di Caldaro era la 14esima presenza al Roland Garros (il miglior risultato sono gli ottavi nel 2012).

