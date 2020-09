Ufficiale: il governo francese vieta praticamente la presenza del pubblico al Roland Garros

Brutte notizie a pochi giorni dall’inizio del tabellone principale del Roland Garros. Il Primo Ministro francese ha annunciato che il Grand Slam parigino non potrà contare più di 1000 persone al giorno, come avviene attualmente per tutti gli eventi in Francia.

In altre parole, questo significa che la presenza del pubblico sarà praticamente nulla. Perchè tra le 1000 persone ammesse, sono inclusi anche tutti gli accreditati al torneo, cioè in un complesso così grande non ci sarà quasi più spazio per gli spettatori.

Proprio questo giovedì, il direttore del Roland Garros si era detto fiducioso sulla possibilità di avere dei sostenitori, ma questo però non è stato confermato dai fatti.

Ricordiamo che i biglietti sono stati già stati venduti ed è inevitabile un nuovo rimborso.