Roland Garros: Il Tabellone Principale Femminile. Al momento ai nastri di partenza Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

Roland Garros – Parte Alta

(1) Simona Halep vs Sara Sorribes tormo

Irina-Camelia Begu vs Jil Teichmann

Catherine Bellis vs Bernarda Pera

Tamara Korpatsch vs (25) Amanda Anisimova

(24) Dayana Yastremska vs Daria Gavrilova

Anna Kalinskaya vs Eugenie Bouchard

Qualifiée Qualifiée vs Su-Wei Hsieh

Iga Swiatek vs (15) Marketa Vondrousova

(9) Johanna Konta vs Cori Gauff

Camila Giorgi vs Qualifiée Qualifiée

Qualifiée Qualifiée vs Shelby Rogers

Ajla Tomljanovic vs (20) Maria Sakkari

(28) Svetlana Kuznetsova vs Anastasia Pavlyuchenkova

Katerina Siniakova vs Lauren Davis

Monica Puig vs Qualifiée Qualifiée

Katarina Zavatska vs (5) Kiki Bertens

(3) Elina Svitolina vs Varvara Gracheva

Qualifiée Qualifiée vs Elsa Jacquemot

Anna Blinkova vs Qualifiée Qualifiée

Maddison Inglis vs (27) Ekaterina Alexandrova

(17) Anett Kontaveit vs Caroline Garcia

Aliaksandra Sasnovich vs Anna-Lena Friedsam

Marie Bouzkova vs Kaia Kanepi

Margarita Gasparyan vs (16) Elise Mertens

(10) Victoria Azarenka vs Danka Kovinic

Anna Karolina Schmiedlova vs Venus Williams

Greet Minnen vs Qualifiée Qualifiée

Kirsten Flipkens vs (23) Yulia Putintseva

(32) Barbora Strycova vs Qualifiée Qualifiée

Nina Stojanovic vs Barbora Krejcikova

Tsvetana Pironkova vs Andrea Petkovic

Kristie Ahn vs (6) Serena Williams

(8) Aryna Sabalenkavs Jessica PegulaDaria Kasatkinavs Harmony TanNao Hibinovs Qualifiée QualifiéeZarina Diyasvs (30) Ons Jabeur

(21) Jennifer Brady vs Qualifiée Qualifiée

Qualifiée Qualifiée vs Danielle Collins

Viktoria Kuzmova vs Kristyna Pliskova

Tamara Zidansek vs (11) Garbiñe Muguruza

(14) Elena Rybakina vs Sorana Cirstea

Fiona Ferro vs Heather Watson

Stefanie Voegele vs Patricia Maria Tig

Christina Mchale vs (22) Karolina Muchova

(26) Donna Vekic vs Qualifiée Qualifiée

Alison Van uytvanck vs Rebecca Peterson

Timea Babos vs Ana Bogdan

Liudmila Samsonova vs (4) Sofia Kenin

(7) Petra Kvitova vs Oceane Dodin

Aliona Bolsova vs Jasmine Paolini

Diane Parry vs Polona Hercog

Leylah Fernandez vs (31) Magda Linette

(18) Angelique Kerber vs Kaja Juvan

Arantxa Rus vs Clara Burel

Chloé Paquet vs Alizé Cornet

Shuai Zhang vs (12) Madison Keys

(13) Petra Martic vs Misaki Doi

Pauline Parmentier vs Veronika Kudermetova

Laura Siegemund vs Kristina Mladenovic

Julia Goerges vs (19) Alison Riske

(29) Sloane Stephens vs Vitalia Diatchenko

Kateryna Kozlova vs Paula Badosa

Jelena Ostapenko vs Madison Brengle

Qualifiée Qualifiée vs (2) Karolina Pliskova