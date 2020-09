Thiem: “Le nuove palline saranno un fattore a Roland Garros”

Il neo campione Slam Dominik Thiem si sta allenando sulla terra di Roland Garros in vista dell’avvio del torneo. Sarà molto interessante vedere il sorteggio, e capire se l’austriaco avrà ipoteticamente sulla sua strada verso la finale Djokovic o Nadal in semifinale. Intanto ha parlato a Sky Sport Austria in merito alla sua preparazione e sulle nuove palle del torneo, che stanno scatenando molti dibattiti tra gli addetti ai lavori. Ecco le parole di “Domi”.

“Il possibile freddo? Beh, ricordo chiaramente che quando giocai in semifinale contro Djokovic nel 2016 il termometro segnava 11 gradi… Non credo che troveremo più freddo rispetto a quell’occasione…”. Arrivare a Parigi da campione Slam potrà aiutarlo? “Mi sento più sollevato per aver finalmente vinto uno Slam dopo alcune finali, di sicuro sono più libero. Credo che questo possa aiutare il mio tennis. Spero di riuscire a produrre buon gioco a Parigi con la fiducia raccolta col successo a New York”.

Ecco il suo pensiero sul tema “palle”, molto caldo in questi giorni: “Le nuove palline saranno di sicuro la maggior differenza rispetto al passato. Le Babolat erano le mie palle preferite, comode e piuttosto rapide, perfette per il mio gioco, come lo erano per quello di Nadal. Le nuove palline sono un po’ più lente. E’ chiaro che questo influirà sui risultati“.

Marco Mazzoni