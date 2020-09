Bianca Andreescu un 2020 senza partite. Si riparte nel 2021

Bianca Andreescu, trionfatrice agli US Open lo scorso anno, ha deciso di chiudere già ora la sua stagione. La 20enne canadese, ex numero 4 al mondo e ora 7a del ranking WTA, non parteciperà dunque al Roland Garros e nemmeno ai successivi appuntamenti di questo 2020. La Andreescu non gioca una partita dalle finali di Shenzhen, dove si era ritirata per un infortunio ad un ginocchio.

“Per quanto sia stato difficile arrivare a questa conclusione, ho tante cose da aspettarmi per il 2021, incluse le Olimpiadi – ha dichiarato su Twitter la giovane tennista – Voglio usare questo tempo per concentrarmi sul mio gioco, in modo da poter tornare più forte e migliore che mai”.