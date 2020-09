Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 21 Settembre

Court 14 – Ore: 10:00

Denis Kudla vs Enzo Couacaud

Alexandre Muller vs Marco Trungelliti

Go Soeda vs Giovanni Mpetshi perricard

Tristan Lamasine vs Ramkumar Ramanathan

Court 7 – Ore: 10:00

Rayane Roumane vs Ulises Blanch

Jason Jung vs Yosuke Watanuki

Kyrian Jacquet vs Maxime Cressy

Zdenek Kolar vs Benjamin Bonzi

Court 2 – Ore: 10:00

Marc Polmans vs Tobias Kamke

Marius Copil vs Filip Horansky

Julian Lenz vs Tomas Machac

Noah Rubin vs Ivo Karlovic

Court 3 – Ore: 10:00

Andrea Collarini vs Dmitry Popko

Danilo Petrovic vs Alessandro Giannessi

Jozef Kovalik vs Ruben Bemelmans

Brayden Schnur vs Juan Pablo Varillas

Court 4 – Ore: 10:00

Lukas Lacko vs Oscar Otte

Liam Broady vs Nicola Kuhn

Alex Bolt vs Michael Mmoh

Yannick Maden vs Illya Marchenko

Court 5 – Ore: 10:00

Botic Van de zandschulp vs Paolo Lorenzi

Pedro Martinez vs Daniel Masur

Christopher O’connell vs Elias Ymer

Tatsuma Ito vs Nikola Milojevic

Court 9 – Ore: 10:00

Thiago Seyboth wild vs Emilio Gomez

Arthur De greef vs Tommy Robredo

Pedro Sousa vs Lukas Rosol

Daniel Altmaier vs Tallon Griekspoor

Court 10 – Ore: 10:00

Robin Haase vs Joao Domingues

Aleksandar Vukic vs Carlos Alcaraz

Sebastian Ofner vs Alexey Vatutin

Sergiy Stakhovsky vs Daniel Elahi Galan

Court 11 – Ore: 10:00

Gian Marco Moroni vs Blaz Rola

Cem Ilkel vs Prajnesh Gunneswaran

Mitchell Krueger vs Sebastian Korda

Jay Clarke vs Facundo Bagnis

Court 12 – Ore: 10:00

Lorenzo Giustino vs Maximilian Marterer

Hugo Grenier vs Cedrik-Marcel Stebe

Martin Klizan vs Peter Gojowczyk

Evgeny Donskoy vs Mario Vilella martinez

Court 13 – Ore: 10:00

Geoffrey Blancaneaux vs Christopher Eubanks

Sumit Nagal vs Dustin Brown

Mikael Torpegaard vs Jack Sock

J.J. Wolf vs Roberto Marcora

Court 15 – Ore: 10:00

Brandon Nakashima vs Juan Pablo Ficovich

Steven Diez vs Ilya Ivashka

Guillermo Garcia-lopez vs Kimmer Coppejans

Hiroki Moriya vs Rudolf Molleker