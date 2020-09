Combined Roma: Il programma delle Semifinali

Centrale – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Simona Halep vs [9] Garbiñe Muguruza

2. [1] Novak Djokovic vs Casper Ruud (non prima ore: 14:00)

3. [12] Marketa Vondrousova vs [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 16:00)

4. [12] Denis Shapovalov vs [8] Diego Schwartzman (non prima ore: 19:00)

Pietrangeli – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs Anna-Lena Friedsam / Raluca Olaru

2. Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 17:30)