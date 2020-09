Masters 1000 Roma: Due tiebreak decidono il derby. Matteo Berrettini ai quarti di finale

Matteo Berrettini approda ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Roma.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina negli ottavi di finale nel derby tutto italiano Stefano Travaglia con il risultato di 76 (5) 76 (1) dopo 1 ora e 59 minuti di partita.

Ai quarti di finale Matteo Berrettini sfiderà uno tra Cilic o Ruud.

Primo set: Travaglia partiva male e cedeva subito la battuta nel primo game (ai vantaggi con due doppi falli commessi).

Ne quarto game Matteo perdeva malamente a 15 il servizio con Stefano che impattava sul 2 pari.

Proprio sul 2 a 2, 0-40, Stefano annullava tre palle break consecutivi con due servizi vincenti ed un errore gratuito di Matteo.

Si andava al tiebreak e qui Matteo si portava sul 5 a 3 e poi sul 6 a 4.

Berrettini sul 6 a 4 e servizio a disposizione commetteva un gratuito e perdeva il minibreak ma nel punto successivo con Stefano alla battuta, Berrettini faceva di tutto per perdere lo scambio, ma arrivava alla fine l’errore di Travaglia che regalava in questo modo la frazione al giocatore romano per 7 punti a 5.

Secondo set: Il n.8 del mondo sul 4 a 3 piazzava il break a 30 (nastro favorevole sul break point), ma nel gioco successivo perdeva a sorpresa la battuta a 15 (commettendo due gratuiti) con Travaglia che impattava poi sul 5 pari.

Sul 6 a 5 Berrettini mancava palla match (diritto in rete) e Stefano in qualche modo teneva la battuta.

Nel tiebreak però dall’1 a 1 Matteo conquistava sei punti consecutivi e portava a casa la partita per 7 punti a 1.