Curiosità: Gabriela Sabatini fa visita alla Juventus

Notizia curiosa dal profilo Twitter della Juventus. Al centro di allenamento della squadra di calcio torinese, oggi è apparsa l’indimenticata campionessa argentina Gabriela Sabatini. Da sempre appassionata di calcio, Gaby ha approfittato della sua presenza in Italia per conoscere la struttura dove si allena la squadra bianconera, ed incontrare in particolare il connazionale Dybala. Nella foto, la Sabatini posa con la nuova maglia della Juventus. Sul proprio profilo Twitter, la Sabatini scrive “Grazie Juventus per questa meravigliosa giornata!”.