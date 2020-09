Challenger Aix en Provence: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno e Quarti di Finale. In campo due azzurri in singolare e Bolelli nel doppio (LIVE)

Challenger Aix en Provence CH | Terra | e132.280 – 2° Turno – Quarti di Finale

COURT CENTRAL CEPAC – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Roberto Carballes Baena vs Danilo Petrovic



CH Aix en Provence Roberto Carballes Baena [5] • Roberto Carballes Baena [5] 0 7 3 2 Danilo Petrovic Danilo Petrovic 0 5 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Carballes Baena 2-2 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Petrovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Petrovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 D. Petrovic 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Petrovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 3-5 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 D. Petrovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Petrovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Petrovic 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Petrovic 15-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [WC] Harold Mayot vs [2] Pablo Cuevas (non prima ore: 10:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Thiago Seyboth Wild vs Antoine Hoang (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Federico Gaio OR [Q] Elias Ymer vs Alejandro Tabilo OR [8] Marco Cecchinato (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [SE] Daniel Altmaier OR Pedro Sousa vs [WC] Harold Mayot OR [2] Pablo Cuevas (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT NISSAN COURIANT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Federico Gaio vs [Q] Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Andres Molteni / Hugo Nys vs [WC] Enzo Couacaud / Albano Olivetti (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Romain Arneodo / Quentin Halys (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Benjamin Bonzi / Antoine Hoang vs [2] Ariel Behar / Gonzalo Escobar (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez OR Romain Arneodo / Quentin Halys vs [3] Andres Molteni / Hugo Nys OR [WC] Enzo Couacaud / Albano Olivetti (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT SMART TRADE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alejandro Tabilo vs [8] Marco Cecchinato



Il match deve ancora iniziare

2. [SE] Daniel Altmaier vs Pedro Sousa (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Fernando Romboli vs [4] Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 13:00)



CH Aix en Provence Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Fernando Romboli Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Fernando Romboli 0 2 Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela [4] • Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela [4] 0 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 2-1 F. Meligeni Rodrigues Alves / Romboli 15-0 15-15 15-30 30-30 1-1 → 2-1 L. David Martinez / Angel Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 F. Meligeni Rodrigues Alves / Romboli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [5] Roberto Carballes Baena OR Danilo Petrovic vs [SE] Oscar Otte (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Fernando Romboli OR [4] Luis David Martinez / Miguel Angel Reyes-Varela vs [WC] Benjamin Bonzi / Antoine Hoang OR [2] Ariel Behar / Gonzalo Escobar (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare