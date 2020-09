ATP Kitzbuhel: Jannik Sinner perde in due set da Laslo Djere (con il video della partita)

Niente da fare per Jannik Sinner che esce di scena al secondo turno nel torneo ATP 250 di Kitzbuhel.

L’azzurro si è arreso a Laslo Djere classe 1995 e n.81 ATP con il risultato di 64 64 in 1 ora e 19 minuti di gioco.

Nel primo set Sinner cedeva il servizio nel primo gioco (a 30), commettendo sul break point un errore di diritto.

Sull’1 a 3 l’azzurro, dal 15-40, riusciva ad annullare due palle per il doppio break ma non era pericooso in risposta con il serbo che così sul 5 a 4 teneva a 15 il turno di battuta e vinceva la frazione per 6 a 4, con Sinner che mandava lungo il rovescio sulla palla set.

Nel secondo set Sinner perdeva in apertura la battuta commettendo diversi errori gratuiti tra cui un errore di rovescio sul break point.

Nel terzo game l’azzurro cedeva malamente ancora una volta il servizio (a 0) sbagliando un diritto a campo aperto sul break point con il serbo che poi si portava sul 4 a 0.

Sul 5 a 2 Djere, che non aveva mai avuto problemi alla battuta, perdeva il servizio a 15 con Sinner che si riportava sul 4 a 5.

Nel game seguente Laslo teneva a 30 il servizio e vinceva la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto