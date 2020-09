Botta e rispota tra Paire e Moutet sui social network

Benoit Paire e Corentin Moutet hanno avuto un battibecco.

“Volevo davvero vincere, forse troppo. Recentemente ho lavorato con il mio allenatore di fitness, che è in Croazia. Com’è la bolla? Va bene, ma mi sento molto solo. Nei tornei non gioco molto a carte. Sono concentrato sul tennis”, ha dichiarato il giovane transalpino, alludendo agli altri francesi che, essendo in gruppo all’hotel, hanno finito per essere trascinati dal positivo al Covid-19 Benoit Paire.

Benoit non ha gradito e ha risposto. “Attento a quello che dici, Corentin. Ti faccio lo sconto perchè sei immaturo”. E Corentin non ha taciuto… “Se tu avessi letto la mia intervista e non, come la maggior parte delle persone, un tweet che trascrive frasi dette fuori contesto, vedresti che ti sto difendendo più che attaccarti. Se vuoi dirmi qualcosa, hai il mio numero”.