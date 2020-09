L’unica certezza di Andy Murray: Non giocare il torneo di Roma

Il tennista britannico Andy Murray è fuori dagli US Open dopo aver perso contro il canadese Felix Auger Aliassime e ha parlato dei suoi prossimi impegni futuri.

“Il mio piano era di giocare il Roland Garros. Non gioco una partita su terra dal 2017. È un periodo di tempo lungo, ma le condizioni del campo non giovano al mio fisico. Ho molti dubbi sul fatto se giocherò quel torneo o meno. Giocare a Roma è molto complicato perché è in un tempo molto breve prima dello Slam. Naturalmente giocare in Italia mi aiuterebbe a preparare il Roland Garros, ma credo che l’aspetto fisico sia ora più importante. Il mio piano iniziale era di giocare solo il Roland Garros, ma questo piano potrebbe cambiare. Quello che è assolutamente certo è che non giocherò a Roma”.