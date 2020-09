Novak Djokovic e la scelta di una casa privata: «Hotel lontano dalla natura e vicino all’autostrada»

Novak Djokovic, il numero uno al mondo, è uno dei pochi giocatori che ha scelto di pagare 50.000 euro a settimana per una casa invece di stare in uno dei due Hotel bolla di New York. Il 33enne serbo ha spiegato le ragioni della sua scelta.

“È facile da capire. In albergo dovevi avere sempre la mascherina, non si può fare niente che mi piacesse o stare a contatto con la natura. Ho visto com’era l’hotel dei giocatori: è lontano da qualsiasi area verde e vicino a un’autostrada”.

Djokovic ha anche rifiutato l’idea che siano case di lusso non per tutti: “È un investimento e un’opzione che tutti noi potevamo prendere. Sentivo che sarebbe stato il meglio per me e così è stato…”.