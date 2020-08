Benoit Paire positivo al coronavirus. Niente Us Open per lui

US Open 2020

Non ci sarà nemmeno Benoît Paire (ATP 22) ai prossimi US Open, che prenderanno il via lunedì sui campi di Flushing Meadows.

Il francese è infatti risultato positivo ad un test anti-COVID-19 e ha dovuto dichiarare forfait. Si tratta del primo giocatore a risultare infettato dal coronavirus all’interno della “bolla” di New York dove si svolgerà il Major americano e dove si è appena chiuso il Masters 1000 di Cincinnati.