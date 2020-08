Challenger Cordenons: I risultati completi del Primo Turno di Quali. 4 azzurri al turno finale (Video)

Challenger Cordenons – Terra – Turno Decisivo Qualificazione

1. Andrea Arnaboldivs [6] Francisco Cerundolo2. [WC] Giulio Zeppierivs Andrea Vavassori

CT Acqua Dolomia – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Marco Trungelliti vs [7] Alexandre Muller

2. [Alt] Andrea Pellegrino vs Viktor Galovic

CT Dolomia Serena – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Tobias Kamke vs [WC] Giulio Zeppieri



CH Cordenons Tobias Kamke [4] Tobias Kamke [4] 5 3 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 7 6 Vincitore: G. ZEPPIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Kamke 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 T. Kamke 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Kamke 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Kamke 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Kamke 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CH Cordenons Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 2 4 Francisco Cerundolo [6] Francisco Cerundolo [6] 2 6 6 Vincitore: F. CERUNDOLO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 df 0-1 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Napolitano 15-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Stefano Napolitanovs [6] Francisco Cerundolo

2. [WC] Giacomo Dambrosi vs [7] Alexandre Muller



CH Cordenons Giacomo Dambrosi Giacomo Dambrosi 4 1 Alexandre Muller [7] Alexandre Muller [7] 6 6 Vincitore: A. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Dambrosi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-5 → 1-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 G. Dambrosi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Dambrosi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Dambrosi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Dambrosi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Dambrosi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Dambrosi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Muller 15-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Dambrosi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dambrosi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Andrea Vavassori vs [5] Hugo Grenier



CH Cordenons Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Hugo Grenier [5] Hugo Grenier [5] 4 4 Vincitore: A. VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Grenier 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Grenier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [2] Hugo Gaston vs Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 15:30)



CH Cordenons Hugo Gaston [2] Hugo Gaston [2] 7 3 3 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 6 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Gaston 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

CH Cordenons Facundo Mena [1] Facundo Mena [1] 6 3 4 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 3 6 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 F. Mena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Mena 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Mena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Mena 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Mena 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Mena 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Mena 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Mena 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Mena 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Mena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 6-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Mena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Mena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 F. Mena 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Mena 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [1] Facundo Menavs Andrea Arnaboldi

2. [3] Marco Trungelliti vs [WC] Francesco Maestrelli



CH Cordenons Marco Trungelliti [3] Marco Trungelliti [3] 6 6 Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 3 4 Vincitore: M. TRUNGELLITI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Trungelliti 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 15-30 df 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Maestrelli 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Maestrelli 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Viktor Galovic vs [8] Evgeny Karlovskiy



CH Cordenons Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 Evgeny Karlovskiy [8] Evgeny Karlovskiy [8] 3 2 Vincitore: V. GALOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Karlovskiy 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 V. Galovic 15-0 ace 30-0 3-2 → 4-2 E. Karlovskiy 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Galovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 V. Galovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Karlovskiy 0-15 df 0-30 df 0-40 1-2 → 2-2 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Tabellone Quali

(1) Mena, Facundo vs Arnaboldi, Andrea

Napolitano, Stefano vs (6) Cerundolo, Francisco

(2) Gaston, Hugo vs Blancaneaux, Geoffrey

Galovic, Viktor vs (8) Karlovskiy, Evgeny

(3) Trungelliti, Marco vs (WC) Maestrelli, Francesco

(WC) Dambrosi, Giacomo vs (7) Muller, Alexandre

(4) Kamke, Tobias vs (WC) Zeppieri, Giulio

Vavassori, Andrea vs (5) Grenier, Hugo