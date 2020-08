Challenger Cordenons e Ostrava: Il tabellone di Quali con order of play di domani

Challenger Cordenons – Tabellone di Quali

(1) Mena, Facundo vs Arnaboldi, Andrea

Napolitano, Stefano vs (6) Cerundolo, Francisco

(2) Gaston, Hugo vs Blancaneaux, Geoffrey

Galovic, Viktor vs (8) Karlovskiy, Evgeny

(3) Trungelliti, Marco vs (WC) Maestrelli, Francesco

(WC) Dambrosi, Giacomo vs (7) Muller, Alexandre

(4) Kamke, Tobias vs (WC) Zeppieri, Giulio

Vavassori, Andrea vs (5) Grenier, Hugo

CT Dolomia Serena – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Tobias Kamke vs [WC] Giulio Zeppieri

CT Acqua Dolomia – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Stefano Napolitano vs [6] Francisco Cerundolo

2. [WC] Giacomo Dambrosi vs [7] Alexandre Muller

3. Andrea Vavassori vs [5] Hugo Grenier

4. [2] Hugo Gaston vs Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 15:30)

CT Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Facundo Mena vs Andrea Arnaboldi

2. [3] Marco Trungelliti vs [WC] Francesco Maestrelli

3. Viktor Galovic vs [8] Evgeny Karlovskiy

Challenger Ostrava – Tabellone di Quali

(1) Ofner, Sebastian vs Kopriva, Vit

Molcan, Alex vs (7) Bachinger, Matthias

(2) Kolar, Zdenek vs Klein, Lukas

(WC) Vrbensky, Michael vs (5) Menendez-Maceiras, Adrian

(3) Gabashvili, Teymuraz vs Huesler, Marc-Andrea

(WC) Poljak, David vs (8) Gojo, Borna

(4) Moraing, Mats vs Ritschard, Alexander

(WC) Paulson, Andrew vs (6) Jaziri, Malek

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Michael Vrbensky vs [5] Adrian Menendez-Maceiras

2. [2] Zdenek Kolar vs Lukas Klein

3. [WC] David Poljak vs [8] Borna Gojo (non prima ore: 13:30)

4. [1] Sebastian Ofner vs Vit Kopriva (non prima ore: 15:30)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrew Paulson vs [6] Malek Jaziri

2. [4] Mats Moraing vs Alexander Ritschard

3. [3] Teymuraz Gabashvili vs Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 12:30)

4. Alex Molcan vs [7] Matthias Bachinger