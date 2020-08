Us Open: Sorteggio Italiani. 12 azzurri alla caccia della gloria

Nel tabellone maschile sono dieci i tennisti italiani in gara: in quello femminile ai nastri di partenza ci sono Giorgi e Paolini.

Si parte lunedì alle ore 17 italiane.

Matteo Berrettini, n.8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha un esordio tutto sommato comodo con il giapponese Go Soeda, n.117 ATP, mai affrontato in carriera. Il 25enne di Kanagawa nelle tre precedenti partecipazioni agli Us Open non ha mai vinto un match.

Lorenzo Sonego, n.46 del ranking ATP debutta contro il francese Adrian Mannarino, n.38 ATP e 32esima testa di serie.

Jannik Sinner, alla sua seconda partecipazione al tabellone principale sfiderà il russo Karen Khachanov, n.16 ATP ed undicesima testa di serie.

Gianluca Mager, n.79 ATP, è la “prima volta” nel main draw a New York. Il 25enne sanremese fa il suo esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic, 21 anni, n.47 ATP, alla sua seconda partecipazione allo Slam newyorkese (lo scorso anno uscì al secondo turno).

Stefano Travaglia, n.86 ATP, è alla sua terza partecipazione al tabellone principale affronta per la prima volta in carriera l’australiano Jordan Thompson, n.64 ATP, che nelle quattro precedenti partecipazioni non è mai andato oltre il secondo turno.

Andreas Seppi, numero 88 ATP, c’è subito un avversario impegnativo come lo statunitense Frances Tiafoe, n.81 ATP.

Prima volta nel main draw di New York anche per Salvatore Caruso, n.99 ATP, che negli ultimi tre anni aveva preso parte alle qualificazioni senza però riuscire a superarle. Il 27enne siciliano sfiderà l’australiano James Duckworth, n.83 ATP.

Marco Cecchinato, n.106 ATP, che non ha ancora mai superato un turno agli Us Open. Il 27enne palermitano debutta contro il sudafricano Lloyd Harris, n.97 del ranking.

Paolo Lorenzi, n.123 del ranking mondiale, sarà invece la nona partecipazione al Major della Grande Mela. Il 38enne senese troverà dall’altra parte della rete lo statunitense Brandon Nakashima, n.220 ATP, che grazie ad una wild card può giocare il suo primo match nel main draw di un Major.

Federico Gaio, n.131 ATP, sfida il lituano Ricardas Berankis, n.72 del ranking.

Camila Giorgi, n.71 del ranking mondiale, debutta contro la belga Alison Van Uytvanck, n.53 Wta, sempre sconfitta nelle tre sfide precedenti.

Jasmine Paolini, alla prima presenza nel main draw dello Slam a stelle e strisce affronterà da sfavorita la francese Caroline Garcia, n.49 WTA.

Us Open – Sorteggi Italiani

F. Gaio vs R. Berankis

L. Harris vs M. Cecchinato

S. Travaglia vs J. Thompson

(32) A. Mannarino vs L. Sonego

P. Lorenzi vs B. Nakashima

(6) M. Berrettini vs G. Soeda

S. Caruso vs J. Duckworth

F. Tiafoe vs A. Seppi

G. Mager vs M. Kecmanovic

J. Sinner vs (11) K. Khachanov

vs C. Garciavs A. Van Uytvanck