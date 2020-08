Combined Cincinnati: Il programma di Domenica 23 Agosto

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Anett Kontaveit vs [LL] Daria Kasatkina

2. [Q] Laura Siegemund vs [10] Marketa Vondrousova

3. [16] John Isner vs Hubert Hurkacz (non prima ore: 21:00)

4. [PR] Kevin Anderson vs [4] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 23:00)

5. Alizé Cornet OR [WC] Catherine Mcnally vs [2] Sofia Kenin (non prima ore: 01:00)

COURT 17 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Casper Ruud vs [9] Diego Schwartzman

2. Daniel Evans vs [10] Andrey Rublev

3. [WC] Sloane Stephens vs Caroline Garcia (non prima ore: 21:00)

4. [1] Karolina Pliskova vs Veronika Kudermetova

5. Borna Coric vs [7] David Goffin (non prima ore: 01:00)

COURT 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rebecca Peterson vs [14] Elise Mertens

2. [Q] Mackenzie McDonald vs [Q] Marcos Giron

3. [14] Grigor Dimitrov vs Ugo Humbert

4. [Q] J.J. Wolf vs Richard Gasquet

COURT 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Catherine Bellis vs [Q] Oceane Dodin

2. Jennifer Brady vs [Q] Jessica Pegula

3. Marie Bouzkova vs [Q] Anna Kalinskaya

4. Danielle Collins vs [Q] Jil Teichmann

COURT 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Karen Khachanov vs Alexander Bublik

2. [Q] Aljaz Bedene vs [13] Cristian Garin

3. Adrian Mannarino vs John Millman

4. [Q] Sebastian Korda vs [Q] Emil Ruusuvuori

COURT 12 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Tennys Sandgren vs Lorenzo Sonego

2. [Q] Marton Fucsovics vs [Q] Norbert Gombos

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

4. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs [Alt] Sander Gille / Joran Vliegen

COURT 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Magda Linette vs [Q] Vera Zvonareva

2. [Q] Christina Mchale vs Iga Swiatek

3. Yulia Putintseva vs Shuai Zhang

4. Elena Rybakina / Laura Siegemund vs Hayley Carter / Luisa Stefani

COURT 14 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur vs [4] Ivan Dodig / Filip Polasek

2. Nicolas Mahut / Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic

3. [WC] Tommy Paul / Frances Tiafoe vs Novak Djokovic / Filip Krajinovic

4. Taylor Fritz / Reilly Opelka vs [PR] Sam Querrey / Jack Sock

COURT 15 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Arantxa Rus vs Alison Van Uytvanck

2. Katerina Siniakova vs [Q] Kirsten Flipkens

3. [Q] Leylah Fernandez vs Ons Jabeur

4. Kristina Mladenovic / Ajla Tomljanovic vs [WC] Jessica Pegula / Shelby Rogers

COURT 8 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Gabriela Dabrowski / Alison Riske vs Ekaterina Alexandrova / Vera Zvonareva

2. [1] Elise Mertens / Aryna Sabalenka vs [WC] Ann Li / Bernarda Pera