Masters 1000 Cincinnati: Troppi servizi persi. Salvatore Caruso cede a Filip Krajinovic

Niente da fare per Salvatore Caruso sconfitto all’esordio nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

L’azzurro è stato superato dal serbo Filip Krajinovic classe 1992 e n.32 ATP con il risultato di 75 64.

Da segnalare che nel primo set l’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, dopo aver recuperato un break nel terzo gioco, sul 4 a 5 annullava due palle set e teneva la battuta.

Sul 5 a 6 però l’azzurro cedeva a 30 il turno di battuta con il serbo che piazzava il break decisivo e conquistava la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Caruso avanti per 3 a 1, mancava sul 3 a 2 tre palle per il 4 a 2 e subiva il controbreak.

Nel gioco successivo Salvo, dallo 0-40, mancava tre palle break consecutive e nel gioco seguente cedeva il servizio andando sotto per 3 a 5.

Immediato controbreak di Caruso che però perdeva per l’ennesima volta la battuta (a 30 dallo 0-40), con il serbo che al terzo match point utile portava a casa frazione e partita per 6 a 4.