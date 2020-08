Combined Cincinnati: Il programma completo di Sabato 22 Agosto

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ekaterina Alexandrova vs [9] Elena Rybakina

2. [13] Maria Sakkari vs Cori Gauff (non prima ore: 19:00)

3. [WC] Frances Tiafoe vs [WC] Andy Murray

4. [WC] Venus Williams vs [16] Dayana Yastremska (non prima ore: 23:00)

5. [12] Denis Shapovalov vs Marin Cilic (non prima ore: 01:00)

COURT 17 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nikoloz Basilashvili vs [15] Felix Auger-Aliassime

2. Kyle Edmund vs [PR] Kevin Anderson

3. [15] Donna Vekic vs Victoria Azarenka

4. Sam Querrey vs Milos Raonic

5. [11] Alison Riske vs Amanda Anisimova (non prima ore: 01:00)

COURT 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anastasija Sevastova vs Kristina Mladenovic

2. Benoit Paire vs Borna Coric

3. [Q] Lloyd Harris vs Taylor Fritz

4. [Q] Ricardas Berankis vs [WC] Tommy Paul

COURT 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Heather Watson vs Bernarda Pera

2. Veronika Kudermetova vs Ajla Tomljanovic

3. Alizé Cornet vs [WC] Catherine Mcnally

4. Karolina Muchova vs [Q] Ann Li

COURT 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jan-Lennard Struff vs Alex de Minaur

2. [Q] Cameron Norrie vs Reilly Opelka (non prima ore: 18:30)

3. Filip Krajinovic vs [Q] Salvatore Caruso

4. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Jamie Murray / Neal Skupski

COURT 12 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pablo Carreno Busta vs Dusan Lajovic

2. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Cristian Garin / Casper Ruud

3. [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

4. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin

COURT 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jennifer Brady / Caroline Dolehide vs Madison Keys / Sloane Stephens

2. Asia Muhammad / Taylor Townsend vs [4] Bethanie Mattek-Sands / Shuai Zhang

3. Kaitlyn Christian / Giuliana Olmos vs [2] Nicole Melichar / Yifan Xu

COURT 14 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. John Peers / Michael Venus vs Daniel Evans / David Goffin

2. Hubert Hurkacz / John Isner vs Max Purcell / Luke Saville

3. [7] Raven Klaasen / Oliver Marach vs Tim Puetz / Alexander Zverev

4. [WC] Sebastian Korda / Brandon Nakashima vs Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin

COURT 15 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek vs Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok

2. Sharon Fichman / Darija Jurak vs [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac

3. [5] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Nao Hibino / Makoto Ninomiya

COURT 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Kveta Peschke / Demi Schuurs vs Oksana Kalashnikova / Alla Kudryavtseva

2. Ellen Perez / Storm Sanders vs [7] Anna-Lena Friedsam / Katerina Siniakova

3. Arina Rodionova / Sabrina Santamaria vs Alexa Guarachi / Desirae Krawczyk