Da Todi: Federico Gaio conquista i quarti di finale “”Ho cercato di esprimere il mio tennis, mentre Alessandro ha commesso qualche errore di troppo” (con il programma di domani)

Il mercoledì degli Internazionali di Tennis Città di Todi si chiude con il successo di Federico Gaio ai danni di Alessandro Giannessi con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 14 minuti di gioco. Falsa partenza per il numero 130 del mondo, subito sotto di un break ma poi molto più solido e concreto dell’avversario: “Ho cercato di esprimere il mio tennis, mentre Alessandro ha commesso qualche errore di troppo. All’inizio ero teso, poi sono contento di come ho giocato. Ho provato ad essere ordinato e credo di esserci riuscito. Il prossimo turno contro Antoine Hoang? Gioca bene sia di dritto sia di rovescio, mi aspetto un incontro di alto livello”. Giovedì 20 agosto in campo, tra gli altri, Lorenzo Musetti, Roberto Carballes Baena, Giulio Zeppieri e Marco Cecchinato.

Campo Centrale – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [7] Yannick Hanfmann vs [WC] Lorenzo Musetti

2. [WC] Giulio Zeppieri vs [5] Facundo Bagnis

3. Juan Pablo Ficovich vs [2] Marco Cecchinato (non prima ore: 17:30)

4. [1] Ariel Behar / Andrey Golubev vs [WC] Lorenzo Musetti / Giulio Zeppieri (non prima ore: 19:30)

Grand Stand – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs Bernabe Zapata Miralles

2. [WC] Alessio De Bernardis / Francesco Forti vs Elliot Benchetrit / Hugo Gaston

3. [WC] Flavio Cobolli / Matteo Gigante vs [4] Marco Bortolotti / Mario Vilella Martinez

4. [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Roberto Carballes Baena / Marco Trungelliti