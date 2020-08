Stan Wawrinka: “Sono arrugginito, ma voglio ritrovare la forma migliore”

Stan Wawrinka, 35 anni, è stato uno dei tennisti che ha scelto di non andare a New York City per giocare a Cincinnati e agli US Open, scegliendo di rimanere in Europa per giocare due Challenger consecutivi a Praga. Il tre volte campione di Grand Slam ieri ha conquistato ieri gli ottavi di finale nel torneo ceco e alla fine ha ammesso di essere ancora lontano dalla forma migliore.

“Sono arrugginito, voglio molto di più dal mio tennis ed è per questo che sono venuto qui a giocare a Praga. L’incontro è andato come previsto dopo circa sei mesi di assenza dal campo. Sono venuto qui per trovare il ritmo e vedere in quali condizioni sono. Sono contento della vittoria, ma ci sono ancora molte cose da fare e da migliorare. Al momento sono lontano dalla forma migliore”, ha ammesso alla fine della partita.