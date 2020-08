Challenger Praga: Trovato positivo un tennista ceco al Covid-19

L’ATP sta rafforzando il protocollo anti COVID-19 dopo aver confermato la presenza di un positivo nei test effettuati ai giocatori prima dell’inizio del torneo di Praga.

Il giocatore, come confermato dall’ATP, è locale e potrà effettuare la quarantena in casa. Stiamo parlando di un giocatore della Repubblica Ceca che, secondo il comunicato stampa, non era presente nella lista dei giocatori del tabellone principale o quali, il che lascia la possibilità di scelta di un tennista ceco che avrebbe dovuto partecipare al torneo con una wild card o che avrebbe partecipato solo al doppio.