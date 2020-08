Nuovi esami per Juan Martin Del Potro. Questa volta dal medico di Federer

Juan Martin del Potro, ex top 3 e una delle figure più carismatiche del circuito mondiale, si è recato in Svizzera questo giovedì per nuovi esami al ginocchio destro. Del Potro si è allenato a Buenos Aires, ma non è riuscito a liberarsi del dolore in quella zona del corpo.

Il gigante di Tandil non gioca un match ufficiale dal giugno dell’anno scorso e dovrà essere messa in quarantena nel Paese prima di un consulto con il dottor Roland Biedert, il medico anche di Roger Federer e Stan Wawrinka.

Deciderà poi cosa fare dopo i risultati dei nuovi esami, questo dopo essere già stato operato due volte.