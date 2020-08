Il torneo di Roma cambia data. Si giocherà dal 14 al 21 settembre. I semifinalisti degli Us Open avranno un bye di diritto

Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali d’Italia, ha annunciato ai microfoni di Supertennis che “Atp e Wta hanno confermato la nuova data degli Internazionali d’Italia, che si giocheranno dal 14 settembre al 21 settembre.”

“Chi arriva in semifinale a New York avrà un bye e non giocherà prima di mercoledì o giovedì. Avranno giorni di riposo e soprattutto avranno una sosta interessante tra la finale di Roma e l’inizio del Roland Garros”.

“Siamo pronti e preparati non sarà semplice perché organizzare un torneo del genere, con così tanti partecipanti e con tutte le problematiche sanitarie, è una novità”. Al Foro Italico si giocherà con un protocollo molto rigido: “I giocatori che giocano negli Usa faranno un tampone 48 ore prima di arrivare, poi in Italia ne faranno subito un altro e andranno immediatamente in camera sin quando non avranno il risultato. Se sarà negativo potranno uscire e giocare”,