La ragazza di Raonic risponde al commento di Fognini sul sovrappeso di Milos: “Hai preso solo 6-1 6-0”

Camille Ringoir, la fidanzata di Milos Raonic, ha risposto questo giovedì sera al commento di Fabio Fognini alla foto di Diego Schwartzman con il suo ragazzo dopo un allenamento. Alla modella belga non è piaciuta la battuta di Fabio per il presunto sovrappeso di Raonic, con Fabio che aveva risposto ad una precisa domanda di Zabaleta su cosa avesse mangiato e l’azzurro aveva risposto in maniera ironica che aveva mangiato un elefante durante la quarantena.

La ragazza di Raonic ha colto l’occasione per ricordare l’ultima volta che i due tennisti si sono incontrati: Milos vinse 6-1 6-0, un risultato che ha una traduzione gastronomica: “filone [baguette] e bagel [molto popolare in Inghilterra]”.