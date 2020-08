Milos Raonic e la simpatica risposta di Fabio Fognini su cosa ha mangiato: “Un elefante”

Diego Schwartzman e Milos Raonic sono due dei tennisti che si sfideranno nei tornei di Cincinnati e US Open di New York tra poco più di due settimane e si stanno preparando per queste sfide alle Bahamas, dove il canadese ha casa e l’argentino ha deciso di stabilirsi prima di partire per gli Stati Uniti.

Schwartzman ha condiviso una foto dei due dopo una sessione di allenamento questo martedì, ma quello che era evidente è stata la condizione fisica di Milos Raonic, che ha guadagnato molto peso durante questi mesi senza tennis. L’ex top tre mondiale e finalista a Wimbledon nel 2016 è stato trattato con ironia dai follower di Diego. “Cosa ha mangiato?” ha chiesto l’ex star del tenns argentino Mariano Zabaleta, che ha meritato una risposta veloce da Fabio Fognini. “Un elefante”.