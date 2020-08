Jelena Ostapenko dice ‘no’ agli US Open: “È troppo pericoloso”

La giovane tennista lettone Jelena Ostapenko ha rilasciato un’intervista alla stampa locale dove ha annunciato che non parteciperà agli US Open.

“Ci sono regole diverse nei paesi. In Europa le regole erano molto severe, ma negli Stati Uniti le donne potevano allenarsi. I miei piani sono di andare a Praga”.

Ostapenko rifiuta di andare negli Stati Uniti e spiega il motivo:

“L’America non è nei miei piani quest’anno perché andarci, secondo me, è davvero pericoloso (…) Voglio che questo 2020 finisca in fretta. Ci sono molte aspettative sui tornei che si svolgeranno, ma da un giorno all’altro tutto può cambiare”.