Fabio Fognini si allenerà per due settimane al Circolo Tennis Maglie

Il Salento in questi giorni è meta di Vip e personalità dello sport. Tra loro il Top One italiano e Top Ten mondiale Fabio Fognini in compagnia della moglie Flavia Pennetta e dei suoi figli in soggiorno a Otranto.

Già ospite del Circolo Tennis Maglie nel 2014 in occasione della partita di campionato di serie A1 con il Park Tennis Club Genova, ha scelto lo storico circolo salentino per una sessione di allenamenti mattutini e pomeridiani di due settimane in virtù dell’importanza della struttura e per la possibilità di avere come sparring partner tennisti di alto livello.

Il campione sanremese, visitando la struttura ha ricordato con piacere la sua ultima venuta a Maglie ammirando le fotografie esposte che ricordano la partita del 2014.

Tantissimi appassionati hanno assistito agli allenamenti (ingresso libero) e approfittato della sua disponibilità per gli autografi e le foto ricordo.