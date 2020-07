Karolina Pliskova chiede una wild card per Palermo ma andrà solo ad una condizione

Karolina Pliskova, numero tre al mondo e una delle figure di spicco del circuito femminile, ha chiesto questa settimana un invito agli organizzatori del WTA di Palermo che riaprirà la stagione femminile nella prima settimana di agosto. Ha posto però una richiesta, ci sarà solo se gli US Open saranno cancellati.

Per ora, l’US Open è confermato e questo venerdì è stato annunciato che a partire dal 15 agosto i tennisti potranno arrivare a New York con le dovute precauzioni , venendo testati spesso e isolati in due alberghi della città.