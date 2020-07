Buone notizie per gli US Open: la quarantena per chi arriva negli USA non sara obbligatoria per i tennisti

L’US Open (e, per inciso, il Cincinnati Masters 1000) sarà il primo grande evento di tennis post-Covid, ma rimangono dubbi sul fatto che si terrà in un momento in cui il numero di casi di coronavirus è in aumento in alcune parti degli Stati Uniti. Ieri però sono arrivate notizie incoraggianti dalla terra dello Zio Sam.

Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ha rivelato che non metterà in quarantena i migliori giocatori di tennis i cui nomi compaiono in una lista fornita dall’ATP e dal WTA il 1° agosto. La quarantena al ritorno in Europa dipenderà dalle direttive dell’Unione Europea, che saranno aggiornate anche loro il primo giorno del prossimo mese.